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23:36, 8 апреля 2023Бывший СССР

В Киеве неизвестный открыл огонь по магазину из автомата

Страна.ua: в Киеве неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова

В Киеве неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Судя по опубликованным кадрам, он пререкается на улице с другим мужчиной, а затем с криком дает несколько очередей по зданию и уходит.

Ранее в Тульской области полицейские задержали пенсионера, который открыл стрельбу и взял заложника. ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. После начала стрельбы правоохранители эвакуировали местных жителей. Пенсионер оказал сопротивление, однако его удалось обезвредить. Также стало известно, что из дома вынесли неизвестного на носилках.

Марина Совина
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