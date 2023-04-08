В Киеве неизвестный открыл огонь по магазину из автомата

Страна.ua: в Киеве неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова

В Киеве неизвестный в штатском открыл огонь по магазину из автомата Калашникова. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Судя по опубликованным кадрам, он пререкается на улице с другим мужчиной, а затем с криком дает несколько очередей по зданию и уходит.

Ранее в Тульской области полицейские задержали пенсионера, который открыл стрельбу и взял заложника. ЧП произошло в доме на улице Генерала Белова в Новомосковске. После начала стрельбы правоохранители эвакуировали местных жителей. Пенсионер оказал сопротивление, однако его удалось обезвредить. Также стало известно, что из дома вынесли неизвестного на носилках.