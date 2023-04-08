В российском регионе сняли «самое унылое свидание» дальневосточных леопардов

Нацпарк показал «самое унылое свидание» дальневосточных леопардов

Заповедник «Земля леопардов» показал кадры со свидания дальневосточных леопардов, которое сотрудники нацпарка назвали самым унылым. Фотографии появились в Telegram-канале организации.

«В погожий солнечный день молодая самка Leo 267F спокойно прогуливалась, как вдруг ей на пути встретился самец Leo 169M. На дворе весна, солнышко, все цветет – "брачный сезон" дикой природы в самом разгаре», — говорится в сообщении. Однако, отметили в заповеднике, самка не проявила интереса к самцу.

В нацпарке уточнили, что в объектив фотоловушки попал момент формирования пары из колоритных представителей редчайших больших кошек. «Самка Leo 267F впервые была зарегистрирована в прошлом году, но, несмотря на "молодость", она уже имеет материнский опыт, что дает будущим котятам больше шансов на выживание. Самцу Leo 169M около шести лет, он является резидентом северной части нацпарка – прекрасная кандидатура для пополнения «дикой крови» в роду дальневосточных леопардов», — рассказали в пресс-службе.