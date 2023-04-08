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15:05, 8 апреля 2023Россия

Минобороны рассказало о потерях ВСУ на донецком направлении

Минобороны России: ВСУ потеряли до 370 бойцов на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

За прошедшие сутки российские войска уничтожили до 370 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемников на донецком направлении. О потерях украинской стороны Минобороны России рассказало в Telegram.

Кроме того, благодаря действиям подразделений «Южной» группировки войск, ударам авиации и артиллерии были уничтожены три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также в ведомстве сообщили, что за минувшие сутки военные Украины потеряли до 80 бойцов на краснолиманском направлении. Кроме того, российские военные разбили склады боеприпасов ВСУ в Донецкой народной республике, Херсонской и Запорожской областях.

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Варвара Кошечкина
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