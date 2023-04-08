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13:55, 8 апреля 2023Россия

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ на краснолиманском направлении

В Минобороны рассказали, что ВСУ потеряли до 80 бойцов на краснолиманском направлении

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

За минувшие сутки военные Украины потеряли до 80 бойцов на краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем войск «Центра», как отмечается, нанесено поражение подразделениям ВСУ. Как сказал Конашенков, это произошло в районе села Невское в ЛНР и Ямполовки в ДНР.

В итоге на данном направлении уничтожено до 80 украинских военных и боевая бронированная машина. Помимо этого, российские войска разбили установку «Гвоздика» и гаубицу Д-20.

Утверждается, что всего с начала специальной военной операции на Украине российскими военными ликвидированы 406 самолетов, 228 вертолетов, 3702 беспилотника, 415 зенитных ракетных комплексов, 8574 танка, 1078 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4532 единицы полевой артиллерии, а также 9342 единицы специальной военной автомобильной техники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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