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00:04, 10 апреля 2023Силовые структуры

Сорвавшего флаг России с отделения полиции мужчину арестовали

МВД: в Нижегородской области арестован мужчина, сорвавший флаг России с отделения полиции

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Павловском районе Нижегородской области арестовали мужчину, который сорвал флаг России со здания отдела полиции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по региону.

Отмечается, что ранее судимый житель города Ворсма 3 апреля сорвал флаг в Павлово. Правоохранители выяснили его личность и задержали в административном порядке по статье 19.3 («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Суд назначил ему наказание в виде четырех суток административного ареста.

Кроме того, в надзорные органы были направлены материалы в рамках статьи 329 Уголовного кодеса Российской Федерации («Надругательство над государственным флагом РФ»). Максимальным наказанием за это преступление является один год лишения свободы.

Полиция также усматривает в действиях мужчины признаки преступления по части 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее в Москве при попытке проникнуть на территорию Минобороны России задержали неизвестного мужчину, вооруженного пистолетом.

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Марина Совина
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