Умер гитарист группы ABBA Лассе Велландер

На 71-м году жизни от рака скончался гитарист группы ABBA Лассе Велландер

На 71-м году жизни от рака скончался шведский музыкант и гитарист группы ABBA Лассе Велландер. Об этом сообщает Metro.

«С невыразимой грустью мы вынуждены сообщить, что наш любимый Лассе уснул. Лассе недавно заболел раком, который начал быстро развиваться. Рано утром в Страстную пятницу он скончался в окружении своих близких», — рассказала семья музыканта.

Лассе Велландер родился в 1952 году. В 1974-м присоединился к ABBA и принимал участие в создании всех 24 песен, в числе которых были хиты Intermezzo No.1 и Crazy World, а также в записи всех восьми альбомов коллектива, последний из которых под названием Voyage вышел в 2021-м году после воссоединения участников ABBA.

За год до распада группы в 1982-м Велландер выпустил сольный альбом, а после прекращения музыкальной деятельности коллектива начал сотрудничать с другими шведскими артистами. Последняя сольная пластинка гитариста коллектива под названием Simple Ticket вышла в 2006 году.