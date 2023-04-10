Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 10 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о подрыве украинскими войсками здания администрации в Артемовске

Пушилин заявил, что ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске при отступлении

Кадр: телеграм-канал «Пушилин Д.В.»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали здание администрации Артемовска (украинское название — Бахмут) при отступлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам Пушилина, он лично побывал в Артемовске и увидел, что осталось от города после продолжительных боев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Шойгу допустил «расширение рамок» совместной с Белоруссией группировки войск
В ДНР заявили о подрыве украинскими войсками здания администрации в Артемовске
Молдавия передаст Еврокомиссии отчет о подготовке к членству в ЕС
Россиянам перечислили недоступные людям с татуировками профессии
Российский боец UFC заявил о желании получить американское гражданство
МИД Германии пригласил на встречу жену командира «Азова» Прокопенко
Минобороны заявило об уничтожении 50 бойцов ВСУ на двух направлениях
Минобороны отчиталось об ударах по сотне артиллерийских подразделений ВСУ
Российские войска уничтожили более 120 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
В США заявили об истощении запасов украинской ПВО к началу мая
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.