В ДНР заявили о подрыве украинскими войсками здания администрации в Артемовске

Пушилин заявил, что ВСУ подорвали здание администрации в Артемовске при отступлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали здание администрации Артемовска (украинское название — Бахмут) при отступлении. Об этом в своем Telegram-канале заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По словам Пушилина, он лично побывал в Артемовске и увидел, что осталось от города после продолжительных боев.