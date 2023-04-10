Воспитывающие троих детей супруги оказались братом и сестрой

People: женатые больше десяти лет супруги из США оказались братом и сестрой

В США женатые десять лет и воспитывающие троих детей супруги выяснили, что являются троюродными братом и сестрой. Свою историю они рассказали изданию People.

Селина и Джозеф Киньонес поженились в 2006 году. Во время подготовки к свадьбе их семьи часто встречались, но никто не подозревал, что они уже приходятся друг другу родственниками. «В итоге мы сыграли свадьбу, и ни у кого не закралось сомнений, даже когда наши бабушки оказались очень похожими друг на друга и сразу же поладили», — рассказывает женщина.

О своем родстве супруги Киньонес узнали через десять лет после женитьбы, когда уже воспитывали троих детей. Они решили побольше узнать о своей генеалогии, заказали ДНК-тесты и отправили их лабораторию. «Потом мы получили результаты, я проверила свое семейное древо по ДНК, что было частью исследования, и он появился там. Я сказала: "О, нет"», — вспоминает Селина.

Ее супруг благодаря тесту узнал о своих биологических родителях, которых считал погибшими 50 лет назад. Женщина признается, что после получения результатов начала сомневаться, должны ли она и дальше оставаться вместе. Но потом подумала, что у них уже трое детей, все они здоровы. Кроме того, муж тоже был против расставания и предложил просто не обращать внимания на результаты тестов. «Мы ничего не можем с этим поделать. Я не позволю какой-то крови встать между нами», — заявила женщина.

Супруги не знают точно, в каком именно родстве состоят, но Селина утверждает, что братом и сестрой могли быть их прадедушка и прабабушка.

Ранее сообщалось, что пользовательница Reddit прошла тест ДНК и узнала тайну о своем происхождении. Как выяснилось, мужчина, которого она всегда считала своим отцом, не был ее биологическим родителем.