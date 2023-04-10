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12:35, 10 апреля 2023Силовые структуры

Бывшего следователя ФСБ поймали в неадекватном состоянии с наркотиками

В Петербурге у гаражей полиция задержала с наркотиками бывшего следователя ФСБ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В Петербурге полицейские задержали с наркотиками адвоката, в прошлом служившего в ФСБ следователем. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, патруль заметил неадекватного мужчину возле гаражей у Лесопарковой улицы. Его доставили в отдел полиции и там при досмотре нашли при нем пакетик с наркотиком, который он забрал из тайника перед задержанием. Полицейские выяснили личность мужчины. Оказалось, что он действующий адвокат, в связи с чем им занялся Следственный комитет России. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Ему избрали такую меру пресечения как подписка о невыезде.

Летом 2022 года обвиняемый работал в следственной службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти, где занимался расследованием дела бывшего гендиректора «Метростроя» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате 730 миллионов рублей при строительстве бизнес-центра в Петроградском районе города.

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Любовь Ширижик
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