Бывшего следователя ФСБ поймали в неадекватном состоянии с наркотиками

В Петербурге у гаражей полиция задержала с наркотиками бывшего следователя ФСБ

В Петербурге полицейские задержали с наркотиками адвоката, в прошлом служившего в ФСБ следователем. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, патруль заметил неадекватного мужчину возле гаражей у Лесопарковой улицы. Его доставили в отдел полиции и там при досмотре нашли при нем пакетик с наркотиком, который он забрал из тайника перед задержанием. Полицейские выяснили личность мужчины. Оказалось, что он действующий адвокат, в связи с чем им занялся Следственный комитет России. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Ему избрали такую меру пресечения как подписка о невыезде.

Летом 2022 года обвиняемый работал в следственной службе УФСБ по Петербургу и Ленобласти, где занимался расследованием дела бывшего гендиректора «Метростроя» Николая Александрова, которого обвиняют в растрате 730 миллионов рублей при строительстве бизнес-центра в Петроградском районе города.