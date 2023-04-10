Алмаз необычной формы добыли в российском регионе

Алмаз в форме сердца добыли на месторождении в Архангельской области

Алмаз в форме сердца добыли на месторождении в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба работающего в этом арктическом регионе России предприятия АО «Севералмаз» на своей странице «ВКонтакте».

Уточняется, что драгоценный камень имеет вес 16,64 карата, он был добыт всего два дня назад — 8 апреля.

«Добыто на ГОКе месторождения имени М.В. Ломоносова. Настоящее богатство Русского Севера!» — прокомментировали добычу алмаза в компании.

В начале марта сообщалось, что на одном из самых крупных месторождений алмазов России — в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии — нашли алмаз возрастом приблизительно 3,6 миллиарда лет, что делает его древнейшим из известных науке.