69-я параллель
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17:24, 10 апреля 202369-я параллель

Алмаз необычной формы добыли в российском регионе

Алмаз в форме сердца добыли на месторождении в Архангельской области

Фото: Наталья Мирошникова / ПАО «Севералмаз»

Алмаз в форме сердца добыли на месторождении в Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба работающего в этом арктическом регионе России предприятия АО «Севералмаз» на своей странице «ВКонтакте».

Уточняется, что драгоценный камень имеет вес 16,64 карата, он был добыт всего два дня назад — 8 апреля.

«Добыто на ГОКе месторождения имени М.В. Ломоносова. Настоящее богатство Русского Севера!» — прокомментировали добычу алмаза в компании.

В начале марта сообщалось, что на одном из самых крупных месторождений алмазов России — в породах кимберлитовой трубки Удачная в Якутии — нашли алмаз возрастом приблизительно 3,6 миллиарда лет, что делает его древнейшим из известных науке.

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Марк Леонов
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