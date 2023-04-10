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10:23, 10 апреля 2023Культура

Умер номинант на премию «Оскар» Майкл Лернер

На 82-м году жизни скончался номинант на премию «Оскар» Майкл Лернер

Фото: Gus Ruelas / Reuters

На 82-м году жизни скончался американский актер Майкл Лернер. Об этом сообщает TMZ.

Смерть артиста подтвердил его племянник Сэм Лернер, который предпочел не раскрывать причины ухода из жизни актера. «Мы потеряли легенду прошлой ночью. Трудно выразить словами, насколько блестящим был мой дядя Майкл, и насколько влиятельным он был для меня. Его истории всегда вдохновляли меня и заставляли влюбиться в актерское мастерство», — написал родственник Лернера.

Майкл Лернер родился 22 июня 1941 года в Бруклине. После окончания школы будущий артист поступил в Бруклинский колледж, во время обучения в котором принял участие в постановке «Смерть коммивояжера» Вилли Ломана и решил стать актером, а не английским профессором, как планировал изначально.

В возрасте 28 лет он переехал в Лос-Анджелес и начал сниматься в кино. Актер обрел широкую известность, сыграв в фильме братьев Коэн «Бартон Финк», за что был номинирован на премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в 1992 году.

Он также принял участие в съемках таких фильмов, как «Гарлемские ночи», «Парикмахерша и чудовище», «Годзилла», «Эльф» и «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и сериалах «Чудо-женщина», «Команда "А"», «Хорошая жена» и многих других. Последним проектом с участием Лернера стала российская картина «Первый Оскар», вышедшая на экраны в 2022 году.

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Анастасия Астахова
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