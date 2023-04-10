Неизвестные пригрозили джихадом в школах российского города

В Нижнем Новгороде неизвестные пригрозили устроить джихад в школах и аэропорту города

В Нижнем Новгороде неизвестные угрожают устроить джихад в школах и аэропорту города. Об этом сообщает NewsNN.

Горожане узнали о созданном 8 апреля Telegram-канале, в котором администратор пишет об угрозах нападения на учебные заведения. В первом сообщении неизвестный пообещал начать свою «игру» с аэропорта Нижнего Новгорода. А затем стал публиковать фотографии оружия и писать о готовившихся нападениях на школы.

Аноним называет себя представителем джихадистской группировки.

Жители Нижнего Новгорода сообщили об угрозах в правоохранительные органы.