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10:22, 10 апреля 2023Силовые структуры

Неизвестные пригрозили джихадом в школах российского города

В Нижнем Новгороде неизвестные пригрозили устроить джихад в школах и аэропорту города

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Нижнем Новгороде неизвестные угрожают устроить джихад в школах и аэропорту города. Об этом сообщает NewsNN.

Горожане узнали о созданном 8 апреля Telegram-канале, в котором администратор пишет об угрозах нападения на учебные заведения. В первом сообщении неизвестный пообещал начать свою «игру» с аэропорта Нижнего Новгорода. А затем стал публиковать фотографии оружия и писать о готовившихся нападениях на школы.

Аноним называет себя представителем джихадистской группировки.

Жители Нижнего Новгорода сообщили об угрозах в правоохранительные органы.

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Любовь Ширижик
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