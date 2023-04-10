В Госдуме отреагировали на выход Украины еще из одного соглашения с Россией

Депутат Синельщиков осудил выход Украины из соглашения о пересечении границ с Россией

Односторонний выход Украины из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов приведет к негативным последствиям. Об этом в комментарии «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«Радости, конечно, от этого не испытываю. Конечно, я негативно оцениваю такое решение. Много родственников на Украине русских, и украинских в России», — заявил Синельщиков.

Парламентарий также призвал Киев к сохранению дипломатических связей.

Чем мы больше разрываем дипломатические отношения, тем хуже и русским, и украинцам. Все равно придется когда-то их восстанавливать

Юрий Синельщиков первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко сообщил, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения с Россией о порядке пересечения границы жителями приграничных регионов.

«Рада прекратила действие или внесла изменения в ряд соглашений: №0181 — прекращение действия соглашения между Украиной и Россией о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов», — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Соглашение между правительством России и кабмином Украины о порядке пересечения российско-украинской государственной границы жителями приграничных регионов двух стран вступило в силу 29 марта 2012 года.