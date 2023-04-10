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10:46, 10 апреля 2023Силовые структуры

В российском городе арестовали причастных к убийству человека в сгоревшей машине

В Уссурийске суд арестовал двух мужчин по делу об останках человека в сгоревшей машине

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Уссурийске суд арестовал двух мужчин по уголовному делу об убийстве человека, чьи останки были обнаружены в сгоревшем автомобиле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Приморскому краю.

Подозреваемые заключены под стражу по ходатайству следователя.

В настоящее время правоохранители установили время и их маршрут до и после совершения преступления. Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, изъяты личные вещи подозреваемых. По уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз.

Сгоревшую машину с человеческими костями нашли на улице Сельскохозяйственной в Уссурийске, уточняет «Восток-Медиа». Правоохранители вышли на арендатора автомобиля, а в его квартире обнаружили окровавленные вещи. Арестованные являются жителями Уссурийска. Личность убитого установлена, но пока не обнародована.

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Любовь Ширижик
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