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00:26, 10 апреля 2023Россия

Вблизи зоны СВО увеличилось число оснащенных комплексами ПВО подразделений

Генерал Демин: вблизи зоны СВО выросло число подразделений, оснащенных комплексами ПВО

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО-ПРО), заместитель главнокомандующего ВКС России генерал-лейтенант Андрей Демин рассказал, что в районах вблизи зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине значительно увеличилось число подразделений, оснащенных комплексами ПВО, сообщает РИА Новости.

«Зенитные ракетные войска выполняют задачи по прикрытию важных инфраструктурных объектов на территории Российской Федерации», — заявил он.

Демин уточнил, что число подразделений, оснащенных зенитными ракетными комплексами (ЗРК) средней и большой дальности выросло вдвое, а зенитными ракетно-пушечными комплексами (ЗРПК) «Панцирь-С» — более чем в пять раз.

Он также добавил, что российские многофункциональные истребители занимаются не только уничтожением воздушных целей, которые были обнаружены самолетами А-50У, но также атакуют вражеские радиолокационные станции и ЗРК.

Ранее советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) корректировали обстрел Ясиноватой с помощью беспилотника.

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Марина Совина
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