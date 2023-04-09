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22:42, 9 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили о корректировке ВСУ обстрела Ясиноватой с помощью беспилотника

Советник Пушилина Гагин заявил, что ВСУ корректировали обстрел Ясиноватой с помощью БПЛА

Фото: Unsplash.com

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) корректировали обстрел Ясиноватой с помощью беспилотника. Его слова приводит ТАСС.

«Украинская артиллерия не работает без подтверждения цели с "птички" либо наводчика с земли. На этот раз была "птичка"», — сообщил чиновник.

Он уточнил, что во время обстрела погиб один человек, еще 13 местных жителей получили ранения. Удар пришелся по парку отдыха в районе школы №6.

Врачи Ясиноватской центральной районной больницы рассказали, что некоторых раненых пришлось отправить в Макеевку из-за того, что медицинское учреждение не справлялось. Он добавил, что состояние пострадавших стабильное, один из них находится в реанимации.

Ранее стало известно, что 9 апреля Вооруженные силы Украины выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике 30 снарядов калибра 155 миллиметров за пять минут.

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Марина Совина
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