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17:30, 10 апреля 2023Среда обитания

Спрос на новостройки в Москве резко вырос

Dataflat: спрос на новостройки в Москве вырос на 43 процента

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

По итогам марта 2023 года спрос на новостройки в Москве и Подмосковье резко вырос. По сравнению с февралем показатель увеличился на 43 процента, сообщает РБК со ссылкой на исследовании Dataflat.

Всего в столичном регионе было зарегистрировано 12,2 тысячи сделок с новым жильем. Результат оказался выше февральского, но на 34 процента ниже итога марта 2022 года.

Самый заметный прирост числа договоров за месяц произошел в Новой Москве — на 60 процентов, до 171 тысячи сделок в марте. В Подмосковье количество договоров выросло на 47 процентов, а в старых границах Москвы — на 37 процентов. Вместе с числом сделок в марте увеличилась и выручка застройщиков столичного региона — на 49 процентов, до 161,03 миллиарда рублей. При этом в первый месяц весны 2022 года сумма была выше на 24 процента.

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11 марта 2023

Средняя цена квадратного метра в старой Москвы составила 338,6 тысячи рублей — на пять процентов выше февральского показателя и на один процент выше результата марта 2022 года. В Новой Москве «квадрат» в среднем стоит 234,8 тысячи рублей — на два процента дешевле, чем в феврале, но на три процента дороже, чем в прошлом году. В Подмосковье цена метра держится на уровне 173,8 тысячи рублей, что на один процент выше его стоимости в феврале и на семь — чем в марте 2022-го.

Ранее сообщалось, что по итогам первого квартала 2023 года среди административных округов Москвы новостройки больше всего подорожали в Юго-Восточном. Стоимость «квадрата» в этой локации выросла на 6,9 процента, достигнув 305,1 тысячи рублей.

Александра Качан
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