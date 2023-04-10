Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:28, 10 апреля 2023Бывший СССР

В Армении женщину задержали за брошенный в премьер-министра зонт

В Армении силовики задержали женщину, бросившую зонт в премьер-министра Армении Пашиняна

Фото: Gevorg Ghazaryan / Globallookpress.com

Армянские силовики задержали в Вайоцдзорской области женщину, бросившую зонт в премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в селе Малишка под Ереваном, которое с рабочим визитом посетил Пашинян. Сообщается, что 47-летняя женщина, игнорируя призывы правоохранителей отойти, приблизилась к премьеру во дворе одного из домов и метнула в его сторону зонтик.

Нападавшую задержали, атаку зонтом силовики расценили как «попытку вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица».

Ранее в полиции Армении сообщили о нападении на сына премьер-министра Ашота Пашиняна. Позже он опроверг эту информацию.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
К бумажным повесткам от военкоматов прибавятся электронные оповещения
Женщина продала ребенка из-за одержимости демонами
Популярного рэпера прозвали вампиром из-за моложавой внешности в 50 лет
Раскрыты способы избавления от трупного запаха в квартире
В Москве уменьшились квартиры
В российской школе ученик на перемене ударил сверстника ножом
Менеджер Емельяненко описал работу с бойцом
Столетняя женщина раскрыла секрет долголетия
Россиянина обвинили в убийстве соседки молотком из-за ночного шума
Стюардессы отказали пассажиру в джин-тонике и довели его до криков и слез
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.