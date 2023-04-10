В Армении женщину задержали за брошенный в премьер-министра зонт
В Армении силовики задержали женщину, бросившую зонт в премьер-министра Армении Пашиняна
Армянские силовики задержали в Вайоцдзорской области женщину, бросившую зонт в премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в селе Малишка под Ереваном, которое с рабочим визитом посетил Пашинян. Сообщается, что 47-летняя женщина, игнорируя призывы правоохранителей отойти, приблизилась к премьеру во дворе одного из домов и метнула в его сторону зонтик.
Нападавшую задержали, атаку зонтом силовики расценили как «попытку вмешательства в законную служебную или политическую деятельность должностного лица».
Ранее в полиции Армении сообщили о нападении на сына премьер-министра Ашота Пашиняна. Позже он опроверг эту информацию.