Израиль запретил немусульманам посещать мечеть Аль-Акса

Израиль запретил евреям и немусульманским туристам посещать комплекс мечети Аль-Акса

Израильские власти запретили евреям и немусульманским туристам посещать комплекс мечети Аль-Акса до конца священного для мусульман месяца Рамадан. Об этом сообщает The Jerusalem Times со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Решение было принято несмотря на относительно спокойную обстановку на Храмовой горе в последние дни.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир выступил с критикой данного решения. Он назвал его серьезной ошибкой, которая не принесет спокойствия и может только обострить ситуацию.

5 апреля израильская полиция атаковала десятки мусульман на территории мечети Аль-Акса. Как заявили правоохранители, это было вынужденной мерой против «агитаторов в масках», вооруженных палками, булыжниками и фейерверками. Спустя несколько дней, 9 апреля, сотни палестинцев забаррикадировались в мечети, опасаясь новых столкновений.