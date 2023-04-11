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17:43, 11 апреля 2023Ценности

Бывшая участница «Дома-2» Елена Беркова рассказала о борьбе с облысением

38-летняя бывшая участница «Дома-2» Елена Беркова рассказала о борьбе с облысением

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

Экс-участница «Дома-2» и бывшая порноактриса Елена Беркова рассказала о борьбе с облысением. Соответствующее видео появилось в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 3,6 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах 38-летня звезда показала, как выглядела без растительности на голове. Она отметила, что потеря волос сопровождалась депрессией, тревожным расстройством и неврозом. При этом телезвезда перечислила испробованные ею методы решения проблемы.

«Год назад я потеряла волосы, и все трихологи говорили, что фолликулов уже нет и они никогда не вернутся. Я жила в париках и банданах. (...) Я делала все: капельницы, гипноз, уколы в голову, психиатр, ток, лазер, медитации — не перечесть...» — заявила автор ролика.

По словам Берковой, впоследствии на фоне улучшения эмоционального состояния у нее вновь начали отрастать волосы, на которые она нарастила искусственные пряди.

Ранее дерматолог раскрыл главную причину облысения. По словам врача, последние исследования показали, что выпадение волос напрямую связано со стрессом.

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Алина Гостева
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