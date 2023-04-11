Супруга Порошенко оказалась главным акционером винного завода в Артемовске

Глава ДНР Пушилин заявил, что акционером винзавода в Артемовске оказалась жена Порошенко

Супруга бывшего президента Украины Петра Порошенко Марина оказалась акционером завода игристых вин в Артемовске (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут), сообщил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Его слова приводит ТАСС.

«Для меня было удивлением, ребята нашли документы. Завод шампанских вин в Артемовске: там является основным учредителем, акционером жена Порошенко», — рассказал Пушилин.

Винный завод в Артемовске до начала эскалации конфликта был самым крупным в Европе, на предприятии работало полтысячи человек, а продукция экспортировалась более, чем в 20 стран.

Ранее Пушилин сообщил, что российские военные взяли под контроль более 75 процентов территории Артемовска. Однако о полном взятии города под контроль, по его словам, пока говорить рано. Глава ДНР добавил, что бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» смогли водрузить флаг на здание администрации Артемовска.