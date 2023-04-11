В Донецке под обстрел ВСУ попал автобус

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле со стороны ВСУ, есть пострадавшие

В Донецке под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал автобус, в результате есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, в поселке Лозовской Куйбышевского района города под обстрелом оказался автобус 63-го маршрута, уточнил градоначальник. «Есть пострадавшие, среди которых и водитель», — заявил Кулемзин.

7 апреля украинская армия нанесла удар по городу в районе Крытого рынка, бульвара Шевченко и бульвара Пушкина. Тогда, по данным мэра, погиб один человек, еще шестеро были ранены. Кроме того, в городе были повреждены жилые дома.

Позднее последствия обстрела Крытого рынка показали на видео. На кадрах видно, что большинство магазинов практически полностью уничтожены, где-то нет части стен. По данным Следственного комитета, предположительно, обстрел велся из чешского РСЗО «Вампир». Всего в сторону рынка выпустили около шести снарядов.