Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:04, 11 апреля 2023Бывший СССР

В Донецке под обстрел ВСУ попал автобус

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об обстреле со стороны ВСУ, есть пострадавшие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Донецке под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал автобус, в результате есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

Согласно предварительной информации, в поселке Лозовской Куйбышевского района города под обстрелом оказался автобус 63-го маршрута, уточнил градоначальник. «Есть пострадавшие, среди которых и водитель», — заявил Кулемзин.

7 апреля украинская армия нанесла удар по городу в районе Крытого рынка, бульвара Шевченко и бульвара Пушкина. Тогда, по данным мэра, погиб один человек, еще шестеро были ранены. Кроме того, в городе были повреждены жилые дома.

Позднее последствия обстрела Крытого рынка показали на видео. На кадрах видно, что большинство магазинов практически полностью уничтожены, где-то нет части стен. По данным Следственного комитета, предположительно, обстрел велся из чешского РСЗО «Вампир». Всего в сторону рынка выпустили около шести снарядов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Белом доме прокомментировали подлинность слитых документов
Венгрия продлила соглашение с Россией о дополнительных поставках газа
В Дании не исключили оперативного принятия решения по истребителям Украине
Путин созвонился с президентом Узбекистана и обсудил с ним экономику
Российская таможня после атаки хакеров перешла на бумагу
В России произошло землетрясение
Госдума одобрила законопроект о запрете продажи вейпов и жидкостей детям
Популярный модный блогер раскрыл изнанку работы с Собчак и назвал ее хамкой
В Кремле ответили на обвинения Токио в незаконной оккупации Курил Москвой
Впервые обнаружен двойной коричневый карлик
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.