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09:44, 11 апреля 2023Мир

Утечка разведданных США пролила свет на планы Египта помочь России в СВО

WP: из документов США стало известно о планах Египта помочь России в СВО на Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Pavel Golovkin / AP

Из попавших в сеть документов с разведданными США стало известно о планах Египта в тайне от Запада помочь России с ракетами для проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Согласно одному из документов от 17 февраля, президент Египта, считающегося важным союзником Вашингтона на Ближнем Востоке, Абдель Фаттах ас-Сиси отдал приказ изготовить на египетских военных предприятиях до 40 000 ракет и снарядов для дальнейшей отправки в Россию.

В утекших в сеть материалах отмечается, что президент поручил чиновникам держать в секрете готовящуюся военную помощь российской армии «во избежание проблем с Западом».

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд в ответ на просочившуюся информацию заявил о соблюдении Каиром принципа нейтралитета. «Позиция Египта с самого начала основана на невмешательстве в этот конфликт и сохранении равной дистанции ​​с обеими конфликтующими сторонами», — сказал он.

Об утечке секретных документов Пентагона по конфликту на Украине стало известно 7 апреля. По данным NYT, в материалах, датированных началом марта, содержится описание состояния Вооруженных сил Украины, а также информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии. Позже СМИ сообщили, что в сети оказались еще около сотни секретных документов США.

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Глеб Бажуткин
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