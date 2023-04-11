Фестиваль национальной кухни пройдет в Пскове 27 мая

В Пскове в парке Строителей 27 мая пройдет фестиваль национальной кухни. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Семейное мероприятие "Моя еда" будет посвящено традициям национальной кухни представителей разных народов, проживающих на территории нашего региона», — сказал губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, гости фестиваля смогут попробовать блюда татарской, белорусской, еврейской, армянской, дагестанской кухни, а также кухни народа сето. Ведерников отметил, что мероприятие будет красочным и интересным.

В социальных сетях проекта по итогам праздника опубликуют видеоролики с рецептами национальных блюд.

Ранее сообщалось, что в столице Башкирии в преддверии 450-летия Уфы пройдет фестиваль национальных культур «Уфа — город дружбы и единства». Праздник пройдет в несколько этапов, которые будут продолжаться с 1 мая по 4 ноября.