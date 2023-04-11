Лжецелительница вывезла россиянку на кладбище и похитила 1,5 миллиона рублей

В Красноярске лжецелительница похитила 1,5 миллиона рублей после обряда по снятию порчи

Советский районный суд Красноярска приговорил к четырем годам 49-летнюю лжецелительницу, похитившую более 1,5 миллиона рублей у россиянки после обряда по снятию порчи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю.

По данным полиции, летом 2021 года ведунья пришла к двери потерпевшей и попросила милостыню. Хозяйка отдала незнакомке две банки с вареньем, после чего аферистка сказала ей, что может исцелять людей. Узнав об этом, женщина рассказала ей о своих проблемах со здоровьем, а гостья предложила их устранить.

В течение года лжецелительница внушала жертве, что на нее наложена порча. Один раз она даже вывезла женщину ночью на кладбище и сказала, что предвидит ее скорую смерть. Желая быстрее избавиться от порчи, жительница Красноярска по просьбе лжецелительницы купила ей золотые сережки, а также передала деньги, полученные при продаже машины. Однако мошеннице этого было мало — она убедила россиянку взять на свое имя кредит в микрофинансовой организации под залог квартиры, из-за которой, по мнению провидицы, у жертвы и были проблемы со здоровьем.

«Со слов ведуньи, порчу можно было снять исключительно с помощью магического ритуала над купюрами, полученными за недвижимость», — уточнили в пресс-службе.

После обряда очищения аферистка забрала деньги, пообещав их вернуть, после чего перестала отвечать на звонки. Только тогда женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. Сотрудники МВД задержали лжецелительницу.

