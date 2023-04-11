В Петербурге трехлетняя девочка выпила жидкость для розжига

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка выпила жидкость для розжига и попала в больницу

В Санкт-Петербурге трехлетняя девочка нашла бутылку с розжигом и попила из нее. Об этом во вторник, 11 апреля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают «Невские новости».

Скорую помощь дочери вызвали родители. Ребенка доставили в одну из городских больниц в состоянии средней степени тяжести, медики диагностировали у нее острое отравление.

Детали инцидента устанавливают сотрудники полиции.

Ранее в апреле в Красносельском районе Санкт-Петербурга годовалый ребенок попал в больницу в состоянии средней степени тяжести с токсическим отравлением. Родители ребенка сообщили, что он отравился жидкостью для вейпа, которую облизал с поверхности.