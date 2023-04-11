Российские военные взяли под контроль все административные здания в Артемовске

Пушилин: все административные здания в Артемовске взяты под контроль российскими военными

Все административные здания в Артемовске (украинское название — Бахмут) взяты под контроль российскими военными. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире Первого канала.

«Я вам скажу, что все административные здания уже находятся под контролем наших подразделений», — сказал он.

Сражение за Артемовск продолжается уже более восьми месяцев — Вооруженные силу Украины (ВСУ) держат оборону в городе с августа 2022 года. 7 марта в ДНР заявляли о контроле над половиной города. Власти Украины собираются продолжать оборону Артемовска.

По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, контроль над Артемовском позволит российским силам наступать вглубь Украины. Министр назвал Артемовск важным узлом обороны ВСУ.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении к гражданам президент России Владимир Путин назвал целями спецоперации демилитаризацию и денацификацию Украины.