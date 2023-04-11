Во Франции отказались конфликтовать с Китаем ради США

Министр экономики Франции заявил, что Париж не станет конфликтовать с Китаем ради США

Париж не станет конфликтовать с Китаем из-за того, что он союзник США. Об этом заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире радио Europe 1.

Министр отметил, что Франция и США разделяют одни и те же ценности и у них много общих экономических интересов. Однако он отказался считать это основанием для того, чтобы Париж выступил против Китая.

Ле Мэр встал на защиту президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что Евросоюз не должен «следовать блоковому мышлению» и втягиваться в чужие конфликты, в том числе в противостояние между США и КНР из-за Тайваня. «Он совершенно прав, требуя независимости европейского суверенитета», — подчеркнул министр.

Макрон ранее призвал Евросоюз не вмешиваться в отношения Пекина и Вашингтона. Он заявил, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться под США и Китай.