Россияне побили исторический рекорд посещаемости на любимом курорте богачей

АТОР: за 2023 год Мальдивы посетили 65 тысяч россиян, обогнав иностранцев по турпотоку

Россияне побили исторический рекорд посещаемости Мальдив, которые считаются любимым курортом богачей, обогнав иностранцев — с начала 2023 года страну посетили свыше 65 тысяч отечественных туристов. Об этом сообщают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на иммиграционную службу островов.

Согласно опубликованной информации, с января по март в общей сложности страна приняла 65 060 российских туристов: 23,2 тысячи — в январе, 21,5 — в феврале и 20,3 — в марте. «В каждом месяце по отдельности и в совокупности за первый квартал 2023 года Россия лидирует по прибытиям на Мальдивы, стабильно обгоняя по количеству туристов ближайших конкурентов из топ-3 — Индию и Великобританию», — рассказали в АТОР.

Уточняется, что объемы российского турпотока на острова за первые три месяца 2023 года выросли на 26,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В сравнении с допандемийным 2019 годом российский турпоток в первом квартале 2023 года оказался больше на 147 процентов — с января по март 2019 года Мальдивы посетили только 26,2 тысячи отдыхающих из России.

Ранее россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Так, в список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Коста-Рика, Куба, Малайзия, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд и другие страны.