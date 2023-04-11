Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность

Exxpress: главу МИД Германии Бербок раскритиковали за многомиллионные траты на визажиста

Союз налогоплательщиков Германии раскритиковал министра иностранных дел Анналену Бербок за многомиллионные траты на визажиста. Об этом сообщает Exxpress.

По информации издания, в общей сложности в 2022 году глава МИД страны потратила на услуги визажиста 137 тысяч евро. «Зеленые лидируют по расходам на внешность», — говорится в материале. Также отмечается, что за прошлый год траты кабмина ФРГ выросли не менее чем на 80 процентов.

«Правительство [канцлера ФРГ Олафа] Шольца тратит большие суммы из налоговых поступлений, чтобы буквально хорошо выглядеть. Затраты только на фотографов в прошлом году составили более 1,2 миллиона евро», — добавили представители Союза налогоплательщиков в интервью порталу.

В ноябре 2022 года пользователи Twitter отреагировали на пост Анналены Бербок о нацизме.