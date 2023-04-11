Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность
Союз налогоплательщиков Германии раскритиковал министра иностранных дел Анналену Бербок за многомиллионные траты на визажиста. Об этом сообщает Exxpress.
По информации издания, в общей сложности в 2022 году глава МИД страны потратила на услуги визажиста 137 тысяч евро. «Зеленые лидируют по расходам на внешность», — говорится в материале. Также отмечается, что за прошлый год траты кабмина ФРГ выросли не менее чем на 80 процентов.
«Правительство [канцлера ФРГ Олафа] Шольца тратит большие суммы из налоговых поступлений, чтобы буквально хорошо выглядеть. Затраты только на фотографов в прошлом году составили более 1,2 миллиона евро», — добавили представители Союза налогоплательщиков в интервью порталу.
В ноябре 2022 года пользователи Twitter отреагировали на пост Анналены Бербок о нацизме.