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16:31, 11 апреля 2023Ценности

Главу МИД Германии раскритиковали за многомиллионные траты на внешность

Exxpress: главу МИД Германии Бербок раскритиковали за многомиллионные траты на визажиста

Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Союз налогоплательщиков Германии раскритиковал министра иностранных дел Анналену Бербок за многомиллионные траты на визажиста. Об этом сообщает Exxpress.

По информации издания, в общей сложности в 2022 году глава МИД страны потратила на услуги визажиста 137 тысяч евро. «Зеленые лидируют по расходам на внешность», — говорится в материале. Также отмечается, что за прошлый год траты кабмина ФРГ выросли не менее чем на 80 процентов.

«Правительство [канцлера ФРГ Олафа] Шольца тратит большие суммы из налоговых поступлений, чтобы буквально хорошо выглядеть. Затраты только на фотографов в прошлом году составили более 1,2 миллиона евро», — добавили представители Союза налогоплательщиков в интервью порталу.

В ноябре 2022 года пользователи Twitter отреагировали на пост Анналены Бербок о нацизме.

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Карина Черных
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