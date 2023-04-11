В Британии заявили о неточностях в утекших секретных документах США

В Минобороны Британии заявили, что утекшие секретные документы США содержат неточности

Секретные документы Пентагона, попавшие в сеть в результате утечки, содержат неточную информацию. Об этом заявил представитель Минобороны Великобритании, пишет ТАСС.

«Широко освещаемая утечка, предположительно, секретных данных США выявила серьезный уровень неточности [в попавших в интернет документах]», — заявили в ведомстве.

В министерстве призвали «не принимать за чистую монету утверждения, которые потенциально могут нести дезинформацию».

Ранее представитель Пентагона Крис Мигер предупредил, что утечка в интернет американских секретных документов может привести к смерти людей. Мигер считает, что последствия этих утечек могут быть значительными и даже смертельными для информаторов в разведке США.

7 апреля стало известно об утечке секретных документов Пентагона по украинскому конфликту. В материалах содержится информация о состоянии Вооруженных сил Украины и планах США и НАТО по укреплению украинской армии.