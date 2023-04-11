Сергей Собянин пригласил москвичей посетить городской фестиваль «Пасхальный дар»

Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан посетить городской фестиваль «Пасхальный дар»

Традиционный столичный фестиваль «Пасхальный дар» откроется 15 апреля и продлится всю Пасхальную неделю. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

Для жителей и гостей города подготовят 25 фестивальных площадок, где можно будет купить или сделать своими руками тематические сувениры. Например, на Тверской площади проведут творческие мастер-классы по росписи колокольчиков и изготовлению праздничных открыток. В Парке Горького посетителей научат выращивать рассаду и ароматные травы, а на Митинской улице покажут, как из экоматериалов создать настольный театр по мотивам русской народной сказки. Кроме того, опытные повара объяснят, как правильно печь куличи.

«По традиции “Пасхальный дар” посвящается добрым делам. Благотворительные фонды, некоммерческие организации и волонтеры подготовили мастер-классы, выступления, выставки и многое другое, чтобы показать: помогать — легко, приятно и познавательно», — написал мэр Москвы.

На Тверской площади и в Парке Горького представят продукцию некоммерческих организаций, средства от продажи которой пойдут на добрые дела.

На Цветном бульваре с 20 по 23 апреля горожане и гости столицы смогут поддержать проект «Четвероногий друг». Кинологи, ветеринары и грумеры проведут лекции и ответят на вопросы по уходу за животными. Здесь же пройдет уже традиционная выставка кошек и собак из приютов для бездомных животных. С ними можно будет познакомиться поближе и забрать их домой.

Помимо этого, с 16 по 29 апреля на территории семи московских храмов состоятся праздничные концерты и тематические мастер-классы. Древние духовные песнопения органично соединятся с современными музыкальными композициями.

