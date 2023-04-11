В Госдуме раскрыли детали разработки поправок в закон о военной службе. Зачем их вводят?

Депутат Красов: поправки закона о военной службе должны устранить проблемы воинского учета

Поправки в закон о военной службе должны устранить проблемы в сфере воинского учета, которые возникли в ходе мобилизационных мероприятий осенью 2022 года. Так объяснил необходимость принятого закона об изменении правил оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в разговоре с «Лентой.ру».

Работа над законом

Парламентарий напомнил, что данный законопроект был внесен в Госдуму еще в 2018 году.

«По нему проводилась очень тщательная и кропотливая, можно сказать, даже тяжелая работа. В первом чтении он был принят в 2018 году. Во втором чтении в первый раз он был принят спустя три года. Потом вышел указ президента Российской Федерации о создании единого государственного информационного ресурса, содержащим сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. И мы вернули законопроект для доработки», — сообщил Красов.

Депутат отметил, что необходимо было устранить те проблемные вопросы, которые возникли в России в ходе мобилизационных мероприятий осенью 2022 года.

Именно эти мероприятия вызвали острые проблемы в сфере воинского учета Андрей Красов депутат Госдумы

«Например, повестки присылали не подлежащим мобилизации. Это происходило по причине того, что отсутствовали единые базы данных со сведениями о гражданине, о составе его семьи, о состоянии здоровья, о годности к несению военной службы, о наличие брони или отсрочек и так далее. Вот эти проблемные вопросы федеральным законом, который был принят во втором и в третьем чтении, должны были быть внесены. И вот они внесены», — добавил он.

Задача принятого закона

Закон решает самую главную задачу — это создание современной информационной базы воинского учета на основе успешных практик цифровизации государственных услуг, объяснил собеседник «Ленты.ру».

Этот федеральный закон позволит с использованием современных инструментов и единых принципов и требований навести порядок в организации воинского учета. Сделать процесс учета более прозрачным и более эффективным. А его результаты — актуальными и пригодными для использования Андрей Красов депутат Госдумы

«Одновременно с этим закон создает необходимые условия для защиты гражданами своих прав и законных интересов в ходе взаимодействия с военкоматами. Ну и, конечно, федеральный закон говорит о том, что ответственность за уклонение от военной службы обеспечивает справедливость и равенство граждан», — заявил Красов.

Срок применения закона

При этом депутат рассказал, что применение закона, скорее всего, начнется со следующего призыва, который будет проходить осенью 2023 года.

«Скорее всего, пока закон будет принят и подписан, пройдет время. Действие закона вообще вступает в силу со дня публикации, но мне кажется, что применять этот закон будут уже со следующего призыва», — заключил он.

11 апреля Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об изменении правил оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу. Согласно одной из принятых поправок, вводится дополнительных ограничений для уклонистов.