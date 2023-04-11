Депутат Михаил Романов обсудил с руководством Республики Карелия пути развития региона

В предстоящей избирательной кампании избирательного цикла «ЕДГ - 2023» решением президиума генерального совета партии «Единая Россия» Михаил Романов ранее был назначен уполномоченным партии по республике. Депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя Комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов посетил с рабочим визитом Республику Карелия. В Петрозаводске парламентарий провел встречу с главой республики Артуром Парфенчиковым, председателем законодательного Собрания РК Элиссаном Шандаловичем, посетил региональное отделение партии «Единая Россия», ознакомился с работой волонтерского центра, увиделся с активистами местной «Молодой гвардии», принял участие в заседании карельского Молодежного парламента.

В рамках встреч Михаил Романов и карельские политики обменялись данными о ходе реализации послания президента Федеральному Собранию, поделились законотворческим опытом. В том числе речь зашла об исполнении федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». Программа содержит важнейшие меры поддержки бизнеса, в том числе промышленности, пакет решений по развитию дорожной сети, коммунальных коммуникаций, туристической инфраструктуры, план реализации социальных проектов. Необходимо проработать продление ФЦП после 2023 года, а также ее актуализацию.

В рамках беседы с Артуром Парфенчиковым Михаил Романов отметил, что федеральный центр заинтересован в том, чтобы регион развивался динамично и, чтобы его уникальные ресурсы использовались эффективно.

«Все регионы России почувствовали на себе сначала удары пандемии, затем наша экономика подверглась санкциям со стороны недружественных стран. В целом национальная экономическая система доказала свою устойчивость подобных вызовам, однако есть субъекты Федерации, которым требуется дополнительная поддержка. И не потому, что они не способны составить конкуренцию остальным, а потому, что в таких регионах имеется своя уникальная специфика, с которой необходимо считаться. Она является достоинством и фундаментом для формирования новых векторов развития. Такова Карелия. Ее туристический потенциал — необъятен. В Карелии — более 60 тысяч естественных озер, уникальные флора, фауна, ландшафты. Туристическая отрасль республики должна стать одним из главных драйверов развития ее экономики. На это необходимо направить и федеральные меры поддержки региона», — сказал Михаил Романов.

В рамках заседания Молодежного парламента Карелии Михаил Романов отметил, что молодежные совещательные органы при региональных палатах депутатов — важный институт для продвижения интересов нового поколения. Парламентарий подчеркнул: последние годы показывают, что российскую молодежь отличают активность и патриотизм.

«Очень важно, чтобы инициативы Молодежного парламента получали поддержку в самых высоких кабинетах. Неслучайно мы запустили перезагрузку Молодежного парламента при Государственной Думе. Он будет работать на постоянной основе, будет подотчетен Государственной Думе, а это дополнительная ответственность», — сказал Михаил Романов.

Депутат отметил, что многие юные парламентарии Карелии также являются участниками волонтерских движений, которые оказывают помощь фронтовикам СВО и членам их семей, инициируют социально важные проекты и патриотические акции.

«На федеральном уровне мы готовы поддержать инициативы карельской молодежи, включив обсуждение соответствующих проектов в повестку дня думского Молодежного парламента и профильных комитетов Государственной Думы», — сказал Михаил Романов.

