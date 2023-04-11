Блогерша спутала средство для мебели с лаком для волос и поделилась опытом

Блогерша Луиза Мельчер перепутала и нанесла средство для мебели вместо лака для волос

Блогерша Луиза Мельчер из Нью-Йорка, США, перепутала средство для мебели с лаком для волос и не смогла его смыть. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

22-летняя девушка рассказала, что вечером отправилась в ванную и обнаружила, что ее пряди остаются жесткими при попытке смыть с них средство. «Сегодня я дважды приняла душ, пытаясь смыть лак для волос, но безрезультатно», — поделилась она своим опытом.

Впоследствии инфлюэнсерша решила подробнее разглядеть упаковку использованного ею косметического средства и обнаружила, что вместо него нанесла шеллак для покрытия предметов из дерева. «Почему домработница оставила его на моем комоде?» — возмутилась американка.

Ролик набрал три миллиона просмотров. Зрители высказали свое мнение о ситуации в комментариях. «Вероятно, единственное, что тебе поможет очистить волосы, это ацетон», «Не знаю, смеяться мне или грустно покачать головой», «Надеюсь, тебе понравится эта прическа», — указали пользователи сети.

Ранее трихолог Милена Куликова назвала ошибки в уходе за волосами, которые приводят к их быстрому загрязнению.