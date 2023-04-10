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09:52, 10 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали приводящие к быстрому загрязнению волос ошибки

Трихолог Куликова: мытье головы шампунем один раз приводит к быстрому загрязнению волос

Фото: Triocean / Shutterstock / Fotodom

Трихолог Милена Куликова назвала ошибки в уходе за волосами, которые приводят к их быстрому загрязнению. Соответствующий материал появился на сайте издания «Подмосковье сегодня».

Так, специалистка рассказала, что многие люди в спешке моют голову шампунем только один раз. По ее словам, данное действие необходимо совершать два раза перед тем, как перейти к использованию кондиционера. При этом Куликова предупредила, что его не нужно наносить от корней до концов.

Кроме того, медик отметила, что в уходе должен обязательно присутствовать пилинг. «Многие думаю, что пилинги нужны только тем, у кого жирная кожа головы, но на самом деле глубокая очистка нужна всем. Просто нормальной и сухой коже они нужны реже. Я советую выбирать более щадящие кислотные, а не абразивные пилинги», — пояснила она.

В заключение врач порекомендовала не мыть голову горячей водой. Также она заявила, что не стоит оставлять волосы грязными на долгое время, поскольку это может привести к появлению перхоти.

Ранее российский трихолог Елена Баранова назвала распространенные ошибки при выборе шампуня. В первую очередь не следует использовать специальные шампуни без показаний, поскольку это может привести к сухости прядей и вызвать различные проблемы с кожей головы.

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Мария Винар
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