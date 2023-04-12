Назван самый вредный шоколад

Диетолог Соломатина: белый шоколад наименее полезен, так как не содержит какао-бобов

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый вредный шоколад. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист отметила, что белый шоколад наименее полезен для здоровья, поскольку в отличие от темного не содержит какао-бобов. По ее словам, в его состав входит какао-масло, которое имеет не очень приятный вкус. В связи с этим в белый шоколад добавляют больше сахара, молоко и различные ароматизаторы, пояснила она.

Соломатина подчеркнула, что в итоге такой продукт получается более калорийным. Она порекомендовала употреблять темный шоколад. По ее словам, чем выше в нем содержание какао-бобов, тем лучше. «Если в плитке больше 68 процентов какао, то этот шоколад считается хорошим», — сказала она.

Ранее диетолог назвала главные принципы здорового питания. Она указала на то, что как избыточное, так и недостаточное по калорийности и содержанию необходимых пищевых веществ питание неизбежно приводит к негативным последствиям для здоровья и развитию заболеваний.