Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
04:45, 12 апреля 2023Забота о себе

Назван самый вредный шоколад

Диетолог Соломатина: белый шоколад наименее полезен, так как не содержит какао-бобов

Фото: Theon Nord / Unsplash

Врач-диетолог Елена Соломатина назвала самый вредный шоколад. Об этом сообщает «Москва 24».

Специалист отметила, что белый шоколад наименее полезен для здоровья, поскольку в отличие от темного не содержит какао-бобов. По ее словам, в его состав входит какао-масло, которое имеет не очень приятный вкус. В связи с этим в белый шоколад добавляют больше сахара, молоко и различные ароматизаторы, пояснила она.

Соломатина подчеркнула, что в итоге такой продукт получается более калорийным. Она порекомендовала употреблять темный шоколад. По ее словам, чем выше в нем содержание какао-бобов, тем лучше. «Если в плитке больше 68 процентов какао, то этот шоколад считается хорошим», — сказала она.

Ранее диетолог назвала главные принципы здорового питания. Она указала на то, что как избыточное, так и недостаточное по калорийности и содержанию необходимых пищевых веществ питание неизбежно приводит к негативным последствиям для здоровья и развитию заболеваний.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России рассказали о пяти зонах ПВО Украины
Трамп назвал причину ухудшения отношений США с Россией
Назван самый вредный шоколад
Российские разведчики вскрыли c дрона позиции ВСУ под Марьинкой
Россиянам раскрыли правила безопасного пользования VPN-сервисов
Греция купит израильские ракеты Spike
Сын известной модели купил дом в Голливуде
В российском регионе зафиксировали пять случаев кори
В России вырос объем ставок на киберспорт
Российская армия получит «Робоснайпер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.