Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики.

«12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории — первый полет человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина открыл землянам путь к звездам. Современная ракетно-космическая отрасль России — это передовые технологии и разработки, которые позволяют ей оставаться лидером в области космических исследований и пилотируемых полетов», — отметил мэр Москвы.

Он отметил, что сегодня многие ведущие предприятия отрасли успешно работают в Москве. Так, в Филевской пойме реализуется один из крупнейших в стране проектов развития технологической инфраструктуры — там создают национальный космический центр. В уникальном научно-производственном, инженерном и образовательном кластере космической и смежных отраслей будут работать десятки тысяч высококвалифицированных ученых и инженеров.

Сергей Собянин пожелал космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.

