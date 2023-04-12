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12:43, 12 апреля 2023Россия

Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем космонавтики

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем космонавтики

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сергей Собянин поздравил в своем телеграм-канале космонавтов, работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с Днем космонавтики.

«12 апреля мы отмечаем одно из величайших событий в мировой истории — первый полет человека в космос. Подвиг Юрия Гагарина открыл землянам путь к звездам. Современная ракетно-космическая отрасль России — это передовые технологии и разработки, которые позволяют ей оставаться лидером в области космических исследований и пилотируемых полетов», — отметил мэр Москвы.

Он отметил, что сегодня многие ведущие предприятия отрасли успешно работают в Москве. Так, в Филевской пойме реализуется один из крупнейших в стране проектов развития технологической инфраструктуры — там создают национальный космический центр. В уникальном научно-производственном, инженерном и образовательном кластере космической и смежных отраслей будут работать десятки тысяч высококвалифицированных ученых и инженеров.
Сергей Собянин пожелал космонавтам, работникам и ветеранам ракетно-космической отрасли крепкого здоровья, благополучия и новых достижений на благо Отечества.

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Татьяна Романова
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