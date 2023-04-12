В России назвали главную сложность зерновой сделки

Депутат Журова заявила о спекуляциях на теме зерновой сделки

Главная сложность работы зерновой сделки заключается в том, что на этой теме очень много спекуляций, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о дальнейших перспективах соглашения.

«Президент [России Владимир Путин] говорил, когда выступал на форуме "Россия — Африка", что немножко спекулируют этой темой, что блокируют многие вещи. Это зерно идет не в те страны, в которые предполагалось. Там вопрос логистики, доставки, блокирования, люди делают это умышленно», — сказала депутат.

Мы готовы всегда к сотрудничеству и никого голодными не должны оставить. Но в этом процессе и другие принимают участие и блокируют его, к сожалению Светлана Журова депутат Госдумы

Проблемы с соглашением

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами 12 апреля заявил о недостатках зерновой сделки. «По-прежнему вторая половина сделки не работает, эти условия не выполняются. Никакая сделка не может стоять на одной ноге, она должна стоять на двух ногах. В этой связи, конечно, если судить по состоянию на сегодня, то перспективы не такие уж хорошие», — отметил представитель Кремля.

7 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу сообщил об альтернативе соглашению по вывозу зерна из украинских портов. По его словам, Москва готова прибегнуть к ней, если не будет сдвига в вопросе экспорта российского зерна. «Мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка. Тем более что наравне с этой черноморской инициативой реализуется инициатива "коридоры солидарности", которую сформулировал Евросоюз, и которая предполагает вывоз украинского зерна и многих других товаров в ЕС по земле», — указал дипломат.

2 марта МИД России заявил, что зерновая сделка не работает. Причиной этого ведомство назвало саботаж западными странами меморандума Россия — ООН. «Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей», — отметили в ведомстве.

История сделки

Соглашение по экспорту продовольствия с территории Украины было заключено 22 июля 2022 года на 120 дней в Стамбуле. Его подписали Турция, Россия, Украина и ООН. Документ предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов. Россия обязалась не атаковать эти порты и украинские корабли, сопровождающие транспортные суда.

В конце октября 2022 года Минобороны России объявило о выходе из зерновой сделки после атаки дронов Вооруженных сил Украины на Черноморский флот в Севастополе. Позже в ведомстве заявили о возобновлении участия Москвы в инициативе после того, как Киев предоставил письменные гарантии.