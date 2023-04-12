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19:42, 12 апреля 2023Силовые структуры

Экс-замглавы Депздрава Брянской области взяли под стражу по делу о взятке

Суд взял под стражу до 9 июня экс-замглавы Депздрава Брянской области по делу о взятке

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Советский районный суд Брянска взял под стражу до 9 июня экс-заместителя директора Департамента здравоохранения Брянской области Ларису Борщевскую. Об этом в среду, 12 апреля, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

Борщевскую обвиняют в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. По версии следствия, замглавы получила деньги через посредника, который представлял интересы фармацевтической компании. За это Борщевская должна была обеспечить компанию контрактами на поставку лекарств без конкурсов.

Ранее сообщалось о задержании замглавы сотрудниками ФСБ. По данным Telegram-канал 112, размер взятки составил полтора миллиона рублей.

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Илона Палей
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