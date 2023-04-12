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15:20, 12 апреля 2023Моя страна

Во Владимирской области стартует историко-культурный туристический маршрут

Летом во Владимирской области стартует трехдневный туристический маршрут «Былинный путь»
Гороховец

Гороховец. Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во Владимирской области летом 2023 года стартует основанный на сказаниях и героях народных эпических песен трехдневный маршрут «Былинный путь». Об этом сообщает KP.RU.

«Былинный путь» вошел в федеральный перечень национальных туристических маршрутов России. Он посвящен сказаниям и героям былин, например, образу Ильи Муромца, который является уникальным достоянием региона.

Протяженность историко-культурного маршрута составит 105 километров. Он охватит такие города, как Муром и Гороховец. Для вовлеченности туристов будет выпущен тематический печатный путеводитель, организованы аудиогид и система дополненной реальности. А самостоятельные туристы смогут воспользоваться уникальной системой, состоящей из 40 стоек с визуальными блоками. При наведении камеры телефона на блоки туристы смогут увидеть краткие видео- и мультипликационные фрагменты, посвященные культуре и истории Мурома и Гороховца.

Ранее сообщалось, что старинный форт № 1 «Штайн», который располагается в Калининграде, впервые откроют для туристов в 2023 году. Работы по подготовке форта к приему посетителей проходили в течение девяти месяцев.

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Алиса Удовик
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