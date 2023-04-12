В России заявили о нашествии сурков с чумой из Монголии

Сенатор Нарусова обеспокоилась нашествием в Россию сурков из Монголии с чумой

Сенатор Людмила Нарусова выразила обеспокоенность из-за нашествия зараженных чумой сурков, которые приходят в Россию из Монголии. Ее комментарий приводит ТАСС.

На пленарном заседании в среду, 12 апреля, Нарусова пояснила, что зараженные зверьки атакуют Республику Тыва, которую она представляет в Совете Федерации. Она также подняла вопрос о доступности лабораторий, «которые могли бы своевременно и оперативно выявлять такого рода инфекции».

«Не берусь утверждать, что это — специальное оружие или натуральная инфекция, но нет лабораторий, которые могли бы это обнаружить», — посетовала Нарусова на заседании.

По ее словам, ПЦР-лаборатории по выявлению разного рода инфекций в основном находятся в крупных российских городах.

В ответ вице-премьер России Татьяна Голикова, участвующая в обсуждении итогового доклада парламентской комиссии по биолабораториям США на Украине, отметила, что во время пандемии COVID-19 были развиты центры секвенирования. Они, по данным Голиковой, в настоящее время расширяют сферу деятельности и на другие инфекционные заболевания.

Сурки являются переносчиками бубонной чумы. Заражение, как правило, происходит среди тех, кто занимается промыслом зверьков.

До этого российский врач-инфекционист Иван Коновалов заявлял, что вспышки чумы периодически случаются и на территориях России. Речь идет о регионах, где традиции местных народов подразумевают поедание сырого мяса сурков. Медик подчеркивал, что от возбудителя бубонной чумы существует вакцина.