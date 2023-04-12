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19:09, 12 апреля 2023Мир

Глава МИД Сербии опроверг информацию о военных поставках Украине

Глава МИД Сербии Дачич опроверг информацию о военных поставках Украине
Ивица Дачич

Ивица Дачич. Фото: Roman Pilipey / Reuters

Республика Сербия, соблюдая внутренние и международные правовые акты, не экспортирует оружие и военную технику в какую-либо страну, если это может привести к возникновению или продолжению вооруженных конфликтов. Об этом заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич, опровергая информацию о якобы вывозе оружия и военной техники Белградом для Киева.

Дипломат подчеркнул, что Республика Сербия придерживается своей политики военного нейтралитета и выполняет выводы Совета национальной безопасности от февраля прошлого года. Он указал, что лицензии на экспорт вооружения и военной техники выдаются сербской стороной исключительно покупателям с Сертификатом конечного пользователя, в котором указано, что конечный пользователь не может реэкспортировать вооружения без согласия компетентных органов республики.

Ранее Белград заподозрили в желании поставить оружие Украине, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона. В частности, в файле Сербия числилась в категории стран с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.

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Виктория Кондратьева
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