Глава Ленобласти Александр Дрозденко высадил деревья у Саур-Могилы

Александр Дрозденко предложил выделять площадки для лесопосадок на новых территориях

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, участвуя в акции «Сад памяти» в ДНР, предложил выделять площадки для лесопосадок на новых территориях России. Глава региона пообещал направить соответствующее предложение Рослесхозу.

«В Ленобласти недостаточно территорий для лесовосстановления. Бизнес, который по законодательству должен восстановить лес, пытается получить свои квоты в Сибири и на Урале. Направлю в Рослесхоз предложение, чтобы площадки для лесопосадок выделялись на новых российских территориях», — сообщил Александр Дрозденко.

В акции «Сад памяти» губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и вице-губернатором Санкт-Петербурга Валерием Пикалевым. Саженцы ели и сосны из Ленинградской области теперь будут расти у подножия Саур-Могилы.

Ленинградская область привезла в ДНР на акцию «Сад памяти» 100 тысяч саженцев, глава региона сообщил, что такие поставки будут регулярными. «Высадку саженцев я посвятил ленинградским ребятам, защищающим Донбасс. Не только ленинградцы, вся страна здесь, но ленинградские ребята мне, конечно, ближе всех. Они добросовестно делают свою работу, понимают, за что сражаются. И, конечно, все мы мечтаем, чтобы наступила большая Победа», — сказал Александр Дрозденко.

Рабочая поездка губернатора Ленинградской области на Донбасс, начавшаяся вчера с посещения прифронтовой полосы и «Ленинградского» микрорайона в Мариуполе, продолжилась сегодня встречей с бойцами добровольческих дивизионов «Невский», «Ладожский» и «Ленинградский», которые сражаются на Донбассе в составе Третьего армейского корпуса.