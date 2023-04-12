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09:36, 12 апреля 2023Силовые структуры

Зарезавший 17-летнюю знакомую россиянин предстанет перед судом

В Забайкалье осудят забравшегося к знакомой в дом и убившего ее ножом знакомого

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Забайкальском крае 33-летний житель села Нижний Калгукан предстанет перед судом за убийство 17-летней знакомой и незаконное проникновение в ее дом. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Егор Марков.

По версии следствия, в ночь на 15 февраля мужчина выставил оконное стекло и тайно пробрался через окно в дом девушки, после чего стал выяснять с ней отношения. Затем во время ссоры он достал нож и дважды ударил им жертву. От полученных ранений девушка скончалась на месте, преступник сбежал.

Полицейским удалось задержать его по горячим следам спустя несколько часов. Выяснилось, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он находится в СИЗО. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

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Елизавета Новикова
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