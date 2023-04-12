Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:00, 12 апреля 2023Бывший СССР

Песков напомнил об участии солдат НАТО в конфликте на Украине

Песков заявил, что у России есть сведения об участии солдат НАТО в конфликте на Украине

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Вне зависимости от того, достоверны ли якобы утекшие военные документы США, Москва по-прежнему обладает информацией об участии солдат НАТО в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — отметил чиновник.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили скорость принятия закона об электронных повестках
Оценены последствия извержения вулкана на Камчатке для автовладельцев
Российский дальнобойщик решил посмотреть длину пробки с дрона и был задержан
Названо условие поставок оружия Украине Сербией
Россиянам раскрыли способ вычислить мошенников при планировании отпуска
Песков напомнил об участии солдат НАТО в конфликте на Украине
В Ленобласти школьник попал в реанимацию после прогулки в заброшенном здании
РПЦ сочла странной идею пасхального перемирия на Украине
Совфед одобрил закон о едином реестре военнообязанных
Матвиенко прокомментировала закон об онлайн-повестках
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.