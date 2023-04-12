Песков напомнил об участии солдат НАТО в конфликте на Украине

Песков заявил, что у России есть сведения об участии солдат НАТО в конфликте на Украине

Вне зависимости от того, достоверны ли якобы утекшие военные документы США, Москва по-прежнему обладает информацией об участии солдат НАТО в конфликте на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Но даже если от них абстрагироваться, еще задолго до появления этих документов мы обладали и по-прежнему обладаем информацией о том, что многие инструкторы стран НАТО, в том числе Великобритании, и бойцы принимают участие в боевых действиях», — отметил чиновник.

Впервые об утечке из Пентагона секретных документов о конфликте на Украине сообщалось 7 апреля. В слитых файлах, датированных началом марта, также содержится информация о планах США и НАТО по укреплению украинской армии.