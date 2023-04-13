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07:47, 13 апреля 2023Ценности

Модель Крисси Тайген прошлась по улицам в нижнем белье

Американская модель Крисси Тайген прошлась по улицам в нижнем белье бренда I.D. Sarrieri
Крисси Тайген

Крисси Тайген. Фото: @chrissyteigen

Американская модель Крисси Тайген появилась на публике в откровенной одежде и показала фото подписчикам. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя жена певца Джона Ледженда прошлась по улицам в черном оверсайз-пиджаке, надетом поверх кружевного нижнего белья бренда I.D. Sarrieri из прозрачной ткани, а также мини-юбки в пайетках из ассортимента марки Dries Van Noten. В качестве обуви она выбрала босоножки Tom Ford, а из аксессуаров на ней — кольца и небольшие серьги-гвоздики.

На размещенных кадрах видно, что волосы знаменитость собрала в небрежный пучок. При этом манекенщица предпочла мейкап в нюдовых оттенках. В описании к публикации она призналась, что при составлении наряда вдохновлялась образом героини Сью Эллен Мишке из сериала «Сайнфелд».

В апреле 2022 года модель Кендалл Дженнер порадовала поклонников новым откровенным снимком, сделанным на музыкальном фестивале Coachella. 26-летняя знаменитость поделилась фотографией, на которой она позирует топлес возле бассейна во время вечеринки в пустыне. Подписчиков восхитила публикация Дженнер, которая набрала более 8,5 миллиона лайков и 20 тысяч комментариев.

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Майя Пономаренко
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