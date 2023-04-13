Президент Сербии отреагировал на слухи о передаче боеприпасов Украине

Президент Сербии Вучич заявил, что Белград не поставлял и не передаст Украине боеприпасы

Белград не передавал Киеву боеприпасы. Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на слухи о передаче боеприпасов Украине, сообщает РИА Новости.

«Сербия не поставляла и не будет поставлять оружие на Украину. А здесь речь даже не об оружии, а о боеприпасах. Не поставляем и не будем поставлять боеприпасы на Украину. Нет ни одного документа, который бы показал нечто подобное, тут нечто другое», — заявил политик.

По его словам, сербская сторона продает боеприпасы, но не России и Украине, а разрешенным конечным пользователям. Он также добавил, что Белград не оставит свою промышленность без работы.

Ранее Сербию заподозрили в желании поставить оружие Украине, об этом якобы говорится в секретных документах Пентагона. В частности, в файле Сербия числилась в категории стран с «наличием политической воли» к поставкам летальных вооружений в будущем.