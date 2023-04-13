В США заметили трофейный российский Т-90

Пользователь Reddit из США опубликовал фото захваченного на Украине российского танка Т-90

В сети появились фотографии трофейного российского боевого танка Т-90А, предположительно сделанные в США. Соответствующий пост опубликовал пользователь Reddit под ником Mutantlight.

На снимках машина запечатлена на транспортировочном прицепе. На брызговике за одним из колес платформы частично видно название американской компании, осуществляющей перевозку груза, — East Texas Truck Center, и номер телефона.

При этом автор кадров пояснил, что заметил технику на ближайшей стоянке для грузовиков в штате Луизиана на юго-востоке страны. В свою очередь Telegram-канал «Военкоры русской весны» уточнил, что Т-90А 27-й отдельной мотострелковой бригады был захвачен 25 сентября 2022 года в Кирилловке Харьковской области бойцами 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

Журналисты предположили, что машину доставили в США для изучения или выставочных мероприятий.

11 сентября прошлого года сообщалось, что российские танкисты подбили три единицы тяжелой бронетехники на Украине и захватили американский бронетранспортер М-113 — его эвакуировали с передовой в качестве трофея.