В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже

TV4: в Швеции полиция Гетеборга задержала гражданку РФ по подозрению шпионаже

В Швеции полиция Гетеборга задержала по подозрению в промышленном шпионаже российскую гражданку, работавшую на нефтеперерабатывающем заводе Preem, передает шведский канал TV4.

«Следствие находится на ранней стадии, и в силу конфиденциальности расследования мы ничего не можем сказать», — отметила пресс-секретарь окружной полиции Каролина Карлссон.

По данным TV4, помимо россиянки, правоохранители также задержали и допросили несколько человек, в чьих домах на данный момент проводится обыск по делу.

22 ноября 2022 года в Швеции арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что они оказались эмигрантами из России. По данным правоохранителей, задержанные вели разведывательную деятельность на протяжении десяти лет. Полиция подозревает, что они могли использовать для незаконной разведки свою фирму.