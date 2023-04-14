Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:02, 14 апреля 2023Мир

В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже

TV4: в Швеции полиция Гетеборга задержала гражданку РФ по подозрению шпионаже

Фото: Mikael Jansson / Shutterstock / Fоtodom

В Швеции полиция Гетеборга задержала по подозрению в промышленном шпионаже российскую гражданку, работавшую на нефтеперерабатывающем заводе Preem, передает шведский канал TV4.

«Следствие находится на ранней стадии, и в силу конфиденциальности расследования мы ничего не можем сказать», — отметила пресс-секретарь окружной полиции Каролина Карлссон.

По данным TV4, помимо россиянки, правоохранители также задержали и допросили несколько человек, в чьих домах на данный момент проводится обыск по делу.

22 ноября 2022 года в Швеции арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что они оказались эмигрантами из России. По данным правоохранителей, задержанные вели разведывательную деятельность на протяжении десяти лет. Полиция подозревает, что они могли использовать для незаконной разведки свою фирму.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Глеб Бажуткин
Обсудить
Последние новости
В Швеции задержали россиянку по подозрению в шпионаже
В деле осужденного на 20 лет челябинского маньяка появились новые обстоятельства
В ДНР заявили о «чудовищных» потерях ВСУ в Артемовске
Москвичка избила контролера метро и попала на видео
МИД России ответил на высылку сотрудников посольства в Норвегии
Норвегия обвинила высланных российских дипломатов в шпионаже
Американки принялись массово удалять вкаченный в ягодицы жир
Ученые отстояли гипотезу «кислородного дуновения»
В России пятиклассник с инвалидностью покончил с собой
«Дочка» «Газпрома» запросила реструктуризацию из-за банкротства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.